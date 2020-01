Inter-Fiorentina, Conte nel post-partita

Inter-Fiorentina, Conte | Ha parlato ai microfoni di Rai Sport, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Ecco le sue parole al margine del match vinto contro la Fiorentina.

Le parole di Conte

“Vittoria meritata per quello che abbiamo visto sul campo, siamo contenti di essere arrivati in semifinale e di affrontare il Napoli, che è un’ottima squadra. Abbiamo voglia di continuare ad andare avanti su tutte le competizioni, per cercare di migliorare attraverso l’esperienza. Sicuramente nelle partite secche bisogna vincere, sui pareggi vissuti in campionato dico che ci possono stare. A volte non sfrutti le occasioni e finisce così. Adesso derby, poi Napoli e Lazio in una settimana, dobbiamo cercare di recuperare qualche calciatore perché oggi per via di problemi che mi auguro non siano grossi, abbiamo forzato anche gli ingressi dei nuovi. Eriksen ha già dimostrato le sue qualità, sarà un giocatore importante per noi. Alza il livello di esperienza e di qualità, mi auguro di recuperare calciatori in mezzo al campo, perché siamo un po’ in difficoltà. Come attaccante? No, è un calciatore molto duttile, questo sì. Ha propensione in avanti, all’ultimo passaggio e pure al gol. Nel frattempo riesce a stare nella zona giusta del campo. Senza Sensi e Borja Valero abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, è stata un po’ un’improvvisazione. E’ difficile preparare le partite in questo modo. Barella? Nicolò sta crescendo tanto, ha vissuto un infortunio di non poco conto. Aveva solo bisogno di ritrovare campo e ritmo partita, per entrare nella nostra idea di calcio. Ottima partita, sia nel centrocampo a due, che davanti alla difesa con l’ingresso di Eriksen. Ha grande forza ed energia”.