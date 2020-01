Calciomercato Sassuolo: Berardi piace al Barcellona, colloqui in corso

Mercato Sassuolo Berardi Barcellona | Stagione più che positiva per il capitano del Sassuolo. Berardi sta crescendo e maturando, sia nei numeri che nella continuità di prestazioni. Tanti club hanno messo gli occhi sul giovane attaccante neroverde negli ultimi mesi, ora anche il Barcellona. Su Berardi è forte l’interesse anche della SSC Napoli. Il club ha messo nel mirino proprio il capitano del Sassuolo ma anche lo stesso Boga per provare a chiudere una doppia operazione per la prossima stagione.

Calciomercato Sassuolo: Berardi piace al Barcellona, si può replicare l’operazione Boateng

Come riportato dai colleghi di Tuttomercato web, una volta che è sfumato Rodrigo del Valencia proprio al Barcellona, il club spagnolo ha cambiato obiettivo. Il nome in cima alla lista è quello di Dusan Tadic dell’Ajax, ma l’operazione resta ancora in stallo. Intanto, ora arriva una nuova concreta ipotesi per il mercato del Barcellona. Si tratta di Domenico Berardi, gli intermediari già sarbbero al lavoro sull’asse Spagna-Italia e vivi anche i contatti tra le dirigenze. Il Barca cerca un attaccante visto anche l’infortunio di Suarez che tornerà a fine febbraio. L’affare potrebbe concludersi in stile Boateng. Proprio lo scorso gennaio il Barca, visti i buoni rapporti con il Sassuolo, chiuse il colpo Boateng. Questa volta l’affare potrebbe ripetersi.