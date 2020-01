Calciomercato Serie A: sfida Sampdoria, Torino e SPAL per La Gumina dell’Empoli

Calciomercato Serie A | Antonio La Gumina può già tornare. Sul giovane attaccante 23enne, attualmente all’Empoli, si è fatto avanti con decisione la Sampdoria. Il club blucerchiato continua il forte pressing per rinforzare il reparto offensivo di Claudio Ranieri. In uscita resta sempre Caprari. Non è una trattativa semplice quella della Sampdoria per il centravanti che milita ad oggi in Serie B, visto l’interesse anche da parte di SPAL e Torino in Serie A. Il club di Ferrara punta su di lui poiché continua a cercare una punta per l’immediato da affiancar a Petagna, soprattutto in vista della prossima stagione vista la cessione imminente di Petagna al Napoli per giugno. Anche il Torino avrebbero fatto un sondaggio.

Ultime Empoli, La Gumina può tornare in Serie A in questa sessione di mercato

Lo scorso anno in Serie A, l’ex calciatore del Palermo, è stato costretto a terminare in anticipo la stagione con l’Empoli a causa di una lesione al legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Dopo l’operazione La Gumina è tornato in campo con la maglia dell’Empoli in Serie B. In questa stagione ha messo a segno 4 reti in 17 presenze. Il classe 1996 ora però potrebbe tornare nuovamente in Serie A visto il forte interesse suscitato proprio in questi ultimi giorni di mercato.