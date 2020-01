Calciomercato Roma, Florenzi al Valencia: accordo fatto. Oggi le firme

Calciomercato Roma, Florenzi al Valencia

Calciomercato Roma Florenzi | Inter e Napoli sono ad oggi le protagoniste assolute della sessione di mercato della Serie A iniziata il 2 gennaio e aperta fino a venerdì 31. Ma in silenzio, quasi a fari spenti anche la Roma ha movimentato molto sia in entrata, sono arrivati Ibanez, Villar ed è in definizione Carles Perez che in uscita dove nelle ultime ore ha preso corpo ed è ormai in via di definizione la cessione al Valencia di Florenzi. I dettagli.

Mercato Roma, parte il Capitano

Il nodo, ad oggi è la modalità di trasferimento. Ma la fumata bianca è attesa a ore. La Roma ha già dato il via libera al trasferimento e Florenzi ha deciso di andare e chiudere il rapporto con la società che lo ha cresciuto e lanciato. L’agente dell’ormai ex capitano giallorosso ha trovato l’accordo con il club spagnolo 3,5 milioni di euro a stagione, contro i 3 che attualmente prende a Roma. Il club di Pallotta valuta Florenzi 18-20 milioni di euro, il Valencia 14, l’accordo come sempre sarà a metà strada. L’esterno, ormai ex, giallorosso andrà in prestito fino a giugno con obbligo di riscatto. Da segnalare, come riporta La Gazzetta delo Sport, oggi in edicola, che lo sbarco di Florenzi a Valencia “spiega anche perché la squadra spagnola abbia fatto «cadere» l’opzione di acquisto che aveva a 1,5 milioni di euro su Villar, il centrocampista dell’Elche che da ieri è nella Capitale”