Calciomercato Roma, Florenzi: “Non sono pronto. Avrei tante cose da dire”

Calciomercato Roma, ‘arrivederci’ Florenzi: vola in Spagna

Calciomercato Roma – Florenzi | Sarà addio, imminente e molto amaro. Alessandro Florenzi lascia la Roma dopo una vita passata in giallorosso. Lontano dalla società capitolina c’è stato solo per maturare, quando ha vissuto l’esperienza con il Crotone da giovanissimo. Adesso Florenzi si trova costretto a dire addio, anche se a titolo temporaneo, dai colori giallorossi. Il poco minutaggio concessogli dal suo ormai ex allenatore lo ha spinto alla nuova esperienza, che vivrà in Liga. Con la maglia del Valencia ritroverà la Champions League, sfida che affronterà contro l’Atalanta agli ottavi di finale.

Ultime Roma, il saluto di Florenzi: “Non mi sento emotivamente pronto”

Ha rilasciato alcune dichiarazioni, dopo aver lasciato il Centro Tecnico di Trigoria. Alessandro Florenzi non si sente emotivamente pronto a lasciare Roma, come ha proprio annunciato ai microfoni di Sky Sport: “Vi chiedo un po’ di rispetto, solo quello. Parlerò ai tifosi? Non adesso, non è il momento. Avrei tante cose da dire, ma parlerò solo quando sarà giusto farlo”. Dopo le sue parole, sono arrivate anche quelle dell’agente, Alessandro Lucci: “La cosa più importante è che Alessandro sta bene ed è tranquillo, poi dopo le parole non hanno grande significato. Ora toccherà pensare al presente e questa è la migliore scelta per tutti. Sarà un arrivederci, come ogni cosa nella vita”. Il terzino ormai ex Roma si unirà al Valencia in prestito secco, poi se ne riparlerà a giugno.