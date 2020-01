Calciomercato Napoli, domani Petagna svolgerà le visite mediche

Andrea Petagna è in procinto di diventare un giocatore del Napoli: l’attaccante spallino svolgerà le visite mediche domani a Villa Stuart.

Calcio mercato Napoli, visite mediche per Petagna

Continua la rivoluzione in casa Napoli. Dopo gli arrivi di Demme, Lobotka e Politano in questa sessione, Giuntoli ha chiuso un altro colpo in prospettiva dopo Rrahmani: stiamo parlando di Petagna, che secondo Sky Sport domani sosterrà le visite mediche per diventare un calciatore azzurro. Una cosa però resta chiara: l’attaccante non vestirà fin da subito la maglia del Napoli, ma rimarrà in prestito alla SPAL fino alla fine della stagione. Gli emiliani, impegnati nella lotta per la salvezza, si sono impuntati su questo dettaglio come aspetto sul quale non transigere.

Le cifre e i dettagli dell’affare Petagna

Nelle casse della SPAL finiranno una ventina di milioni potenziali, ovvero 17 di parte fissa più altri 3 di bonus. Il bomber ha già dato la sua disponibilità al trasferimento e ha trovato l’intesa economica col Napoli, anche in relazione ai diritti d’immagine: per lui è pronto un contratto da 4 anni e mezzo, per uno stipendio da 1,8 milioni di euro all’anno. Si tratta del secondo grande salto per il bomber, dopo l’esperienza al Milan in chiaro-scuro, costellata dai prestiti a Samp e Atalanta. Con Semplici il definitivo salto di qualità, trovando anche una miglior vena realizzativa: quest’anno il suo score dice 8 gol e 1 assist in 20 gare di Serie A.