Calciomercato Napoli, Mertens via subito: offerta del Chelsea, si tratta

Ultime notizie calcio mercato Napoli – Mertens | Incredibile offerta del Chelsea per Mertens. Il club inglese vuole portarlo subito in Premier League e anticipare la concorrenza per giugno. In uscita Giroud tra Tottenham e Inter, pronto l’ingaggio dell’attaccante del Napoli. Già a dicembre Mertens è stato avvistato a Capodichino di ritorno da un aereo da Londra. Il contratto in scadenza a giugno 2020 permetterebbe al Napoli di incassare qualche milioni: 7 l’offerta del club di Lampard. Il calciatore è pronto a lasciare la Serie A. Il Chelsea andrebbe ad anticipare l’agguerrita concorrenza per l’attaccante belga. Tanti, infatti, i migliori club d’Europa che puntavano all’acquisto del calciatore del Napoli a parametro zero per giugno, tra i tanti c’è anche l’Inter di Marotta.

Mercato Napoli – Offerta del Chelsea per Mertens, incontro con il club

Il Chelsea ha serie intenzioni di prendere subito Dries Mertens. Come riportato da Sky Sport, il club inglese è piombato con decisione sull’attaccante belga. La punta lascerebbe Napoli a campionato in corso, ma viste le tante polemiche non è da escludere che l’accordo già possa esserci. Intanto dal 1 febbraio, Mertens già potrà firmare per il futuro con una nuova squadra. Sono a colloquio in queste ore Napoli e Chelsea per capire la fattibilità dell’operazione. Il Chelsea sarebbe pronto a pagare un indennizzo da 6-7 milioni di euro, ma come fa sapere Kiss Kiss Napoli il calciatore resterà in azzurro al 100%.