Calciomercato Napoli, intesa con Kumbulla | Il Napoli sta provando a piazzare il secondo colpo di mercato dal Verona. Dopo Amir Rrahmani, che sarà azzurro a partire da giugno, c’è l’affondo per Marash Kumbulla.

Calciomercato Napoli, incontro con Kumbulla

Marash Kumbulla è il secondo nome che il Napoli ha sondato per la difesa in vista della prossima stagione. Il difensore classe 2000 piace tanto alla dirigenza azzurra ma c’è da battere la concorrenza ferrea dell’Inter. Il Napoli ha già trovato l’accordo con l’Hellas Verona sulla base di 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Nella serata di ieri, stando a quanto riferisce Sky Sport, c’è stato un incontro tra la dirigenza partenopea e l’entourage del difensore italo-albanese, a cui era presente il difensore stesso.

Kumbulla rinvia la decisione a giugno

Marash Kumbulla e il Napoli, dopo l’incontro di ieri, sono sempre più vicini ma stando a quanto emerge dalle notizie in possesso della squadra calciomercato di Sky Sport, il difensore ha scelto di rinviare il suo futuro a giugno. Andrà certamente via dal Verona ma deve decidere se vestire l’azzurro Napoli o il nerazzurro Inter. Decisione che, probabilmente, potrebbe dipendere dal posizionamento in classifica del club di De Laurentiis. La mancata qualificazione in Champions League, potrebbe spingere il difensore a scegliere l’Inter.