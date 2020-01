Calciomercato Napoli, Ghoulam verso la permanenza a gennaio

Calciomercato Napoli: Ghoulam non partirà, niente cessione

Calcio Mercato Napoli Ghoulam | Il Napoli è uno dei club più attivi in questo mercato, e le operazioni in entrata e in uscita sono state già molte. Gli azzurri dopo aver investito per diversi giocatori (anche in vista di giugno), adesso si occupano di qualche cessione. Tra i possibili partenti c’era anche Ghoulam, il quale dopo diversi problemi fisici, è sparito quasi del tutto dai radar.

La sua presenza in campo manca da diverso tempo, e qualche settimana fa qualcuno aveva ipotizzato di una partenza ormai imminente. Adesso però sono arrivate altre notizie in merito: stando a quanto riportato da Sky Sport, sembra che il terzino algerino sarà a breve reintegrato in squadra, e soprattutto non partirà in questa sessione di mercato. Una possibile arma in più per Gattuso.

News Napoli: Ghoulam tornerà titolare?

Da certezza ad oggetto misterioso; la stagione di Ghoulam è stata fin qui totalmente da dimenticare, ma adesso in questa seconda parte di campionato potrebbe cambiare qualcosina. La permanenza sembra ormai certa, e l’ex Saint-Etienne sembrerebbe pronto a giocarsi un posto da titolare con Mario Rui, ad oggi la prima scelta sulla sinistra per Gattuso. Per Ghoulam ci sarà ancora modo di dimostrare il proprio valore, specie dopo la fumata nera per quanto riguarda la trattativa Rodriguez.