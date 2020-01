Calciomercato Milan, Piatek piace al Tottenham ma spunta l’Hertha Berlino

Calciomercato Milan, Piatek in partenza | Altra serata da dimenticare, quella di ieri, per Krzystof Piatek che non ha trovato la via del gol ed è stato anche subissato dai fischi di San Siro. I tifosi non sono affatto contenti della stagione del polacco che nelle ultime 48 ore di mercato potrebbe salutare il Milan e la Serie A.

Calciomercato Milan, tra Piatek e il Tottenham c’è l’Hertha Berlino

Josè Mourinho cerca un attaccante che possa sostituire l’infortunato Harry Kane e ha individuato in Piatek il giusto traghettatore degli Spurs fino al termine della stagione. Il Milan, però, non cede facilmente. Chiede 30 milioni per non fare minusvalenze ma il Tottenham cerca altre formule. I rossoneri sono disposti a cedere il polacco in prestito ma solo con obbligo di riscatto mentre gli Spurs spingono per il prestito con diritto di riscatto. C’è ancora da trovare la formula che possa accontentare tutti ma tutte le parti sono fiduciose di chiudere. Intanto, stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, alla finestra c’è lo sguardo dell’Hertha Berlino, spettatore interessato delle ultime 48 ore di mercato.

Addio Piatek, i motivi

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e il cambio di modulo lo hanno definitivamente tagliato fuori dai progetti del Milan. Per far coppia con Ibrahimovic occorre qualcuno che gli giri intorno senza dare riferimenti, un attaccante alla Rafael Leao, non un altro centravanti abituato a finalizzare il gioco di squadra. Ecco perché Piatek dovrà salutare il Milan.