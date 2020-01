Calciomercato Milan: Piatek, l’Herta Berlino alza l’offerta. Via al trasferimento

Calciomercato Milan, Piatek pronto a partire | Krzystof Piatek ieri ha giocato titolare in Coppa Italia in Milan-Torino, per poi uscire al minuto 65. Il calciatore è pronto a lasciare il club rossonero. Su di lui ora c’è anche l’Herta Berlino che ha alzato l’offerta rispetto a quella precedente. L’affare si dovrebbe concludere entro le prossime 48 ore di mercato e lascerà la Serie A. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e il cambio di modulo con l’esplosione di Leao e Rebic hanno allontanato definitivamente l’attaccante polacco dal club rossonero.

Calciomercato Milan, Piatek: l’Hertha Berlino alza l’offerta

Su di lui c’era il forte interesse di Josè Mourinho che cercava un attaccante per sostituire l’infortunato Harry Kane. Distanza tra le due società su prezzo e formula, ma adesso sul calciatore spunta l’Herta Berlino in Bundesliga. Forte interesse mostrato nella giornata di ieri, oggi già potrebbe arrivare la chiusura. Si tratta sulla formula del trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di euro più 3 di bonus. Un passo in avanti importante che potrebbe convincere il Milan a cedere il calciatore alla corte di Jurgen Klinsmann, allenatore del club tedesco. Manca solo l’ok definitivo del polacco per visite mediche e firma.

Intanto, in uscita sempre, non dovrebbe partire Ricardo Rodriguez con destinazione Napoli. Secondo Sky Sport il Milan ha rifiutato la formula imposta dagli azzurri di prestito con diritto di riscatto.