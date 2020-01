Calciomercato Milan, Kurzawa per sostituire Rodriguez | Alla fine il futuro di Lavyin Kurzawa potrebbe essere in Serie A, nonostante lo scambio saltato tra PSG e Juventus.

Calciomercato Milan, il PSG pensa allo scambio e inserisce Kurzawa nell’affare

Il direttore sportivo del PSG, Leonardo, non ha perso le speranze di portare all’ombra della Torre Eiffel Lucas Paquetà, scontento al Milan. Ecco che, complice la cessione quasi certa di Ricardo Rodriguez al Milan, ha pensato di proporre al Milan uno scambio, con conguaglio economico a favore dei rossoneri, con Kurzawa. L’esterno francese doveva essere la pedina di scambio per Mattia De Sciglio della Juventus ma l’affare è saltato. L’affare, però sembra piuttosto complicato da imbasitre nelle ultime 48 ore di mercato perché non c’è un accordo e perché il Milan ha altre idee per l’out sinistro.

Ultime mercato Milan, Rodriguez in prestito al Napoli

Il Napoli si sta muovendo con forza e si è deciso a forzare i tempi per colmare il vuoto lasciato sulla fascia mancina da Faouzi Ghoulam. Ricardo Rodriguezpiace molto a Gattuso e per questo l’operazione potrebbe concludersi davvero in tempi rapidi, con il Milan che sembra essersi deciso ad accettare di cederlo in prestito con diritto di riscatto, già fissato ad 8 milioni di euro. Saltata il primo incontro tra le parti nella giornata di ieri, le ultime 48 ore potrebbero essere quelle decisive per il passaggio del terzino svizzero al Napoli.