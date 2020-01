Calciomercato – Milan e Inter si sfidano: obiettivo Thomas Muller

Calciomercato, Milan e Inter si sfidano per Muller | Il contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco potrebbe non essere rinnovato dopo 20 anni di sodalizio indissolubile. Inter e Milan, allora, sempre vigili sul mercato, potrebbero avviare una vera e propria sfida per l’attaccante classe ’89 in uscita dal Bayern.

Calciomercato, Inter e Milan vogliono Muller: il Bayern lo scarica

A Milano potrebbe arrivare Thomas Muller nella prossima estate. Non è fantasia di mercato ma pura realtà. Placate le voci dei mesi scorsi, che avrebbero voluto il tedesco in Serie A già a partire da questa finestra di mercato, sono ripartite dalla Germania le indiscrezioni che parlano di un trasferimento estivo in Italia per la stella del Bayern Monaco. Il quotidiano Bild nell’edizione odierna fa il punto della situazione sull’attaccante classe ’89 in scadenza di contratto tra un anno e mezzo.

Flick relega Muller in panchina, il tedesco saluta

Con l’arrivo di Flick in panchina il miuntaggio di Thomas Muller è drasticamente calato, per questo il giocatore non scarta l’ipotesi di cambiare aria e secondo la Bild avrebbe numerosi estimatori in Serie A ed in Premier League. Tra questi il Milan e l’Inter che, vista l’età non troppo avanzata, potrebbero provare a portarlo in Serie A per garantire esperienza e alte prestazioni ai propri allenatori. Al momento sono solo voci e qualche sondaggio ma non è da escludere un affondo delle italiane per l’attaccante tedesco.