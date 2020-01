Calciomercato Milan, assalto a Florentino del Benfica: i dettagli

Calciomercato Milan, assalto a Florentino del Benfica

Calciomercato Milan Florentino | Secondo quanto riferisce la raffica finale delle news dell’edizione serale della trasmissione “Calciomercato, l’originale” dell’emittente satellitare Sky Sport, il Milan sarebbe molto vicino a chiudere una trattativa importante con il Benfica per arrivare a Florentino, precisamente Florentino Ibrain Morris Luís, centrocampista centrale e mediano portoghese nato a Lisbona il 19 agosto 1999. Il regista è uno dei più importanti talenti del calcio europeo e per questo il club rossonero, per accontentare Pioli, che reclama a gran voce un profilo del genere, vuole fare il massimo per trovare un accordo col giocatore e con la squadra portoghese.

Mercato Milan, la trattativa per il portoghese

Gli scout milanisti, sottolineano a Sky Sport, già in autunno, si sono recati diverse volte a Lisbona ad osservare il ragazzo e l’ipotesi di lavoro potrebbe essere quella

di un prestito biennale con opzione d’acquisto in favore dei rossoneri, sulla falsa

riga della formula adottata dal Tottenham per Gedson Fernandes. Da rilevare che il Benfica ha recentemente preso Weigl dal Borussia Dortmund, che gioca nello stesso ruolo di Florentino, il che gli ha portato via ulteriormente spazio. Florentino rientra alla perfezione nella nuova strategia del club. Nei prossimi giorni si capirà se l’operazione sarà fattibile a gennaio o se si imposterà per l’estate, quando i rossoneri saranno chiamati ad agire ancora sul mercato per proseguire l’opera di ristrutturazione della rosa.