Calciomercato Juventus, Pjaca alla Sampdoria: i dettagli

Marko Pjaca resta in uscita dalla Juventus in questa sessione di mercato: Fabio Paratici ha l’obiettivo di sfoltire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, con un’opzione in più per il jolly d’attacco.

Calcio mercato Juventus, sondaggio Samp per Pjaca

Naufragata inaspettatamente la pista Cagliari, che ha preferito puntare su altri profili, Marko Pjaca resta un esubero in casa bianconera, così come Emre Can. Intorno ad entrambi il mercato è frenetico e, come riporta goal.com, oggi si arricchisce di una nuova pretendente, visto l’interessamento della Sampdoria. I blucerchiati avrebbero già avviato i contatti con Naletelic, agente del calciatore, per avviare la trattativa sul versante contratto e chiaramente con la Vecchia Signora. Che potrebbe anche concedere un prestito secco, visto che il rinnovo contrattuale del giocatore è cosa fatta.

Notizie Juventus, la stagione del croato

Maurizio Sarri è stato molto chiaro: ai tempi del Napoli l’avrebbe voluto, ma ora serve trovare una sistemazione che renda tutti felici. D’altronde quest’anno i minuti giocati sono soltanto 15, per giunta in Coppa Italia: pur ammettendo le tempistiche lunghe per il rientro dal brutto infortunio che lo ha colpito l’anno scorso quando era in prestito alla Fiorentina, uno spazio così risicato è indice di poca funzionalità al progetto attualmente. D’altronde la concorrenza alla Continassa è altissima. O quindi si accontenta di fare la spola tra la tribuna e la panchina, oppure si pensa ad una cessione: non viene esclusa al momento neanche la pista estera.