Calciomercato Juventus, Emre Can in Premier League? | L’unica certezza è l’addio di Emre Can alla Juventus. Dove andrà, non è ancora dato saperlo ma le prossime 48 ore ci diranno se il futuro del tedesco sarà in patria o in Premier League.

Calciomercato Juventus, Emre Can nel mirino del Tottenham

Josè Mourinho prova a rinforzare la rosa negli ultimi giorni di calciomercato. Dopo l’addio di Christian Eriksen e l’infortunio occorso a Moussa Sissoko, gli occhi si sono rivolti verso la Serie A. In uscita dalla Juventus c’è Emre Can ma non è ancora stato definito l’accordo con il Borussia Dortmund per il centrocampista tedesco. Secondo quanto si legge sulle pagine odierne di Tuttosport, Josè Mourinho e il suo Tottenham, stanno provando ad affondare il colpo all’ultimo istante. Un primo sondaggio per avere il tedesco in prestito è stato già avanzato dagli Spurs ma ci sarà un rilancio per il colpo last-minute che farebbe il gioco anche della Juventus, intenzionata a non cedere al ribasso un calciatore importante.

Emre Can rifiuta vuole solo il Borussia Dortmund

Nelle ultime ore, però, pare che Emre Can abbia rifiutato varie possibilità di trasferimento. Ha già un accordo di massima con il Borussia Dortmund e non vuole trasferirsi altrove (ha deciso anche di tagliarsi lo stipendio per i gialloneri). Rifiutati ManchesterUnited, Arsenal, Tottenham e pure il Bayern Monaco.