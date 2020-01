Calciomercato Inter, domani arriva il giovane Satriano

Martin Satriano sta per vestire la maglia dell’Inter: l’attaccante uruguayano è in arrivato domani a Milano, come riferito da Sky Sport.

Calcio mercato Inter, pronto il colpo Satriano

Non solo Ashley Young, Moses ed Eriksen: Marotta sta pensando anche a rinforzare la squadra per il futuro. In questo caso, focus sul settore offensivo: al momento si cerca una prima punta (vista la difficoltà per arrivare a Llorente) e Satriano corrisponde al giusto identikit. Certo, essendo un classe 2001, appare complicato che possa da subito integrarsi con la prima squadra (più probabile una fase di transizione in Primavera) ma chissà che non possa comunque bruciare i tempi ed esordire entro la fine della stagione. In fondo parliamo di un profilo soffiato alla concorrenza del Cagliari, da sempre molto attivo in Sudamerica.

Chi è Martin Satriano

Stiamo parlando di un bomber molto giovane, dalla grandi doti atletiche e fisiche, visto che è alto quasi 1.90 metri, ma è anche dotato di una buona tecnica individuale. Destro naturale, trova collocazione al centro dell’attacco, ma all’occorrenza può fare la seconda punta o l’esterno d’attacco. Per ora non ha trovato molto spazio in prima squadra, ma costituisce in ogni caso come uno dei giovani da tenere sott’occhio nel campionato uruguayano. Altro dettaglio da non sottovalutare: è in possesso del passaporto italiano, oltre a quello del suo paese. Su