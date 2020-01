Calciomercato Genoa: Masiello torna in rossoblu (UFFICIALE)

Calciomercato Genoa, Masiello è ufficialmente un nuovo giocatore dei rossoblu

Calciomercato Genoa – Masiello | Termina l’avventura di Andrea Masiello all’Atalanta. Il difensore protagonista della cavalcata europea dice addio ai colori della Dea. Lascia i nerazzurri il centrale di difesa dopo praticamente quasi un decennio vissuto a Bergamo. 187 volte con la maglia del club bergamasco, si chiude in via definitiva la sua avventura all’Atalanta, pronto a tornare a vestire i colori del Genoa. Il club rossoblu lo aveva incrociato nel suo passato, prima dell’esperienza al Bari ed è proprio in Liguria che potrebbe chiudere la sua carriera. Il Genoa ha ufficializzato l’acquisto, mentre l’Atalanta ha salutato attraverso un post sui propri canali social: “Hai sofferto in silenzio e rialzato la testa. Hai lavorato duro e ti sei rimesso in gioco. Hai dato tutto te stesso per questi due colori e hai contribuito a scriverne la storia. Grazie Andrea, per sempre uno di noi”.

Notizie Genoa, Masiello è un nuovo giocatore: il comunicato ufficiale

“Un altro ritorno al Grifone. Andrea Masiello, difensore, 33 anni, nato a Viareggio il 5 febbraio 1986, torna al Genoa. In rossoblù ha già giocato 19 gare e segnato un gol nella stagione 2007/2008. Masiello arriva dall’Atalanta, a Bergamo arrivò il 26 luglio 2011, in una squadra appena promossa in Serie A Tim. Da allora ha totalizzato 155 presenze, realizzato 8 reti, esordito prima in Europa League quindi in Champions, nella stagione in corso. Difensore, Masiello viene prevalentemente impiegato da centrale, ruolo che sa svolgere con attenzione, diligenza tattica ed esperienza. Doti che, unite alla sua solidità strutturale, hanno permesso di impiegare il calciatore anche nel ruolo di terzino”.