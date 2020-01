Calciomercato Genoa, Marroccu: “Pinamonti? Resta sicuro. Valutiamo Agudelo”

Calciomercato Genoa: Marroccu sul futuro di Pinamonti

Calcio Mercato Genoa Marroccu | Il Genoa non se la passa benissimo in classifica, e questa sessione di mercato sicuramente può dare la scossa in una stagione fin qui abbastanza opaca. L’infortunio di Kouamè ha un po spezzato le gambe alla società, che si è ritrovata a dover puntare su due o tre attaccanti giovanissimi fino al termine del campionato. Uno di questi è Pinamonti, che fin qui non ha inciso come si aspettava, e che soprattutto è stato attorniato da diverse voci ed indiscrezioni nelle ultime settimane.

L’attaccante dei liguri è stato accostato a diversi club, ma in giornata sono arrivate alcune delucidazioni del ds rossoblù, Marroccu. “Pinamonti? Resta sicuro” – così come riportato da Fantacalcio.it. Delle parolo importante, e che per ora allontanano la concorrenza soprattutto del Napoli, il quale ci ha provato con insistenza nelle ultime ore.

News Genoa: Marroccu su Agudelo e Iago Falquè

Il ds del Genoa si è poi espresso anche sull’innesto Iago Falquè, e sulla possibile permanenza di Agudelo:

“Iago Falquè? Nel Genoa potrebbe fare molto bene, siamo fiduciosi e attendiamo le visite mediche. In attacco abbiamo tanti giocatori, difficile fare di più. Su Agudelo: se arriveranno offerte allora faremo le nostre valutazioni”.