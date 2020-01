Calciomercato Genoa, in arrivo Iago Falque e Iturbe | Il Genoa di Preziosi ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Kouame e le prestazioni poco brillanti, dal punto di vista realizzativo, del reparto offensivo. Per questo il Presidente si è mosso sul mercato, piazzando due colpi di ottima fattura. Dal Torino arriva Iago Falque e intanto è in via di definizione l’accordo per il ritorno di Juan Manuel Iturbe in Serie A.

Calciomercato Genoa, Iago Falque arriva da Nicola: c’è anche Iturbe

Iago Falque può praticamente essere considerato un nuovo calciatore del Genoa dopo l’accordo già trovato tra i due club e tra Preziosi e il calciatore. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha svelato i dettagli della tratattiva:

“Tra i club più attivi il Genoa che ha definito l’operazione con il Torino per portare in rossoblù Iago Falque. Lo spagnolo arriva in prestito fino a giugno con diritto di riscatto già fissato a 8 milioni di euro. Lunedì sera Iago Falque aveva deciso che sarebbe rimasto in Italia, dicendo dunque no a Espanyol e Al Nasr (a Dubai). Tra SPAL e Genoa, Iago ha scelto il Grifone: decisiva la telefonata di ieri mattina fra il presidente Preziosi e lo stesso giocatore, dopo che era già stata trovata un’intesa di massima fra i club“.

Genoa, fatta per Iturbe

Nelle prossime ore, l’agente di Juan Manuel Iturbe volerà in Italia per definire l’accordo con il Genoa. Il calciatore paraguayano tornerà così nel campionato italiano dopo varie esperienze in Sudamerica, tra Club Tijuana e con il Pumas. Come riportato da Sky, il club rossoblù ha di fatto già trovato un’intesa con il Pumas sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro legato al raggiungimento di un numero determinato di presenze. Il contratto con i messicani è in scadenza nel 2021.