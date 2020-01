Calciomercato Fiorentina: colpo Kouame, arrivano Duncan e Amrabat

Calciomercato Fiorentina – triplo colpo dalla Serie A: arrivano Kouame, Duncan e Amrabat

Calcio mercato Fiorentina | Kouame, Duncan e Amrabat! Scatenata la Fiorentina di Rocco Commisso che già getta le basi per la prossima stagione. Colpo a sorpresa del club viola che è pronta all’acquisto del giovane promettente attaccante Christian Kouamé. Il classe ’97 del Genoa è fermo dallo scorso novembre a causa della rottura del legamento crociato, rimediata in occasione della Coppa d’Africa U23. Intanto, la società di Commisso anticipa tutti e sorprende soprattutto, andando a puntare su un calciatore che aveva iniziato la stagione alla grande con la maglia rossoblu (5 gol in 11 giornate). Poi l’infortunio e il calo anche del Genoa che si ritrova oggi in zona retrocessione. Come riporta Sky Sport a breve ci sarà l’incontro tra Fiorentina e Genoa per trovare l’intesa totale. L’affare pare sia ben indirizzato verso la chiusura. Il calciatore sarà sottoposto dalla Fiorentina a test medici approfonditi, per valutare le condizioni e come prosegue il recupero dal brutto infortunio.

Calciomercato Fiorentina: dopo Kouame anche Duncan e Amrabat

Non finiscono così però le trattative per il club viola. Infatti, la Fiorentina continua lavorare per l’acquisto di un centrocampista, il nome in cima alla lista è quelli di Duncan del Sassuolo, che ormai è messo da parte da De Zerbi (tra panchina e non convocazioni) da quando è iniziato il mercato e ci sono stati i contatti con i viola. Nelle prossime ore è in programma un incontro per provare a definire tutti i dettagli con il Sassuolo, distanza minima tra le parti di soli 2 milioni di euro. Nella giornata di oggi si può chiudere anche per Amrabat: accordo totale con il calciatore, manca quello con l’Hellas Verona e sempre oggi ci sarà il rilancio dell’offerta. Beffato il Napoli che aveva trovato l’accordo con il club, ma il giocatore ha rifiutato.