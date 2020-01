Calciomercato estero, Bruno Fernandes al Manchester United è ufficiale

Colpo del Manchester United, che si assicura l’ex blucerchiato a titolo definitivo: oggi è arrivata l’ufficialità con un tweet attraverso i canali del club.

Il Manchester United ha comprato Bruno Fernandes

Ex Udinese e Sampdoria, il centrocampista portoghese è diventato da oggi uno dei Red Devils. Ecco il comunicato diffuso oggi dalla società: “Il Manchester United è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con lo Sporting per il trasferimento di Bruno Fernandes. L’affare è soggetto alle visite mediche“. Un affare dal volume mastodontico: sembra infatti che potrebbe costare fino a 80 milioni, bonus compresi. Alcuni di questi, attinenti a minutaggio e presenze in campo, sono facili da soddisfare, per un totale di 10 milioni. Più difficile invece arrivare invece gli altri 15. Negli ultimi mesi era stato accostato anche all’Inter.

Il cammino in Italia di Bruno Fernandes

Arrivato in Italia nel Novara nella sessione estiva del 2012, Bruno Fernandes è arrivato a 23 caps con 4 gol, attirandosi le attenzioni dell’Udinese: coi friulani ha collezionato invece ben 95 presenze e 11 reti con la maglia bianconera prima di passare a Genova, sponda blucerchiata. In maglia blucerchiata tuttavia non è riuscito ad imporsi come quanto fatto alla Dacia Arena ed ha quindi tentato il rilancio in patria, con la maglia dello Sporting Club de Portugal, dove è diventato una vera e propria stella: per lui 15 gol in 28 presenze nella stagione attuale, ora il primo grande salto in una big.