Calciomercato Borussia Dortmund: Haaland ha una clausola da 75 mln

Calciomercato Borussia Dortmund: Haaland ha una clausola rescissoria da 75 milioni

Calciomercato – Erling Braut Haaland continua essere oggetto di discussione nel mondo del calcio. Che si tratti di mercato o di campo, il nome della giovane stella norvegese, è sempre protagonista da diversi mesi. Il giovane attaccante è appena arrivato dal Salisburgo al Borussia Dortmund a inizio gennaio, con il club tedesco che ha esercitato la clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Un vero e proprio affare per uno dei calciatori più ambiti d’Europa degli ultimi anni. Su di lui c’erano Juventus, Napoli, Manchester United, Real Madrid e tanti altri club. Alla fine Haaland e il suo agente Mino Raiola hanno scelto il Borussia per completare il percorso di crescita. Intanto, la Bild rivela l’importo della clausola rescissoria sul contratto attuale del calciatore per acquistarlo dal Borussia: si tratta di 75 milioni di euro. Il giovane attaccante (19 anni) ha un contratto fino al 2024 con il club tedesco: L’impatto in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund di Haaland è stato devastante. Il giovanissimo attaccante norvegese ha messo a segno una tripletta alla sua prima partita entrando dalla panchina. Doppietta alla seconda sempre entrando negli ultimi minuti, per un totale di 5 gol in appena 60 minuti.

Calciomercato: Haaland Borussia Dortmund, da quando sarà valida la clausola rescissoria

La Bild, oltre a svelare dell’ammontare della clausola rescissoria di 75 milioni di euro comunica anche che la stessa clausola sarà esercitabile a partire dall’estate 2021. I grandi club quindi dovranno aspettare ancora 1 anno e mezzo per il predestinato, a meno che in estate non si crei una delle più grandi aste di mercato degli ultimi tempi.