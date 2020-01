Ultime Inter, arriva la stangata per Lautaro Martinez (UFFICIALE)

Come anticipato questa mattina dai quotidiani, l’attaccante dell’Inter è stato colpito dal Giudice Sportivo dopo quanto fatto nella sfida contro il Cagliari.

Notizie Inter, squalifica per Lautaro Martinez

In realtà, è andata anche meglio di come ci si aspettava. C’era il rischio che Lautaro Martinez saltasse anche la Lazio per l’atteggiamento irrispettoso tenuto verso l’arbitro domenica scorsa, ma la mazzata è arrivata comunque, visto che oltre all’Udinese, salterà anche il derby contro il Milan.

Nel comunicato della Lega è possibile leggere la motivazione: in particolare modo è stato sanzionato l’atteggiamente plateale, il fare indimidatorio verso il direttore di gara ed il fatto che tale comportamento fosse stato reiterato fino ad abbandonare il terreno di gioco scagliando con rabbia il pallone. Per lui ci sarà anche una multa da 15.000 euro. Stesso provvedimento anche per il 3° portiere Berni, che al triplice fischio si è diretto negli spogliatoi verso l’arbitro per inveire contro di lui allo stesso modo.

Niente squalifica per Conte

Graziato invece Conte assieme al suo staff tecnico, nonostante avessero accerchiato anche loro l’arbitro nell’immediato postpartita: sarà regolarmente in panchina contro l’Udinese. Per l’Inter una multa da 20.000 a causa del suo allenatore, che si sommano ad altri 20.000 per i cori contro Ibrahimovic della curva nerazzurra.