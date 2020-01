Oroscopo di domani 29 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 29 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Luna nel tuo segno nei prossimi due giorni. Senti che qualcosa non va oppure pensi di non avere tutte le energie necessarie per completare quello che hai in mente. Ci vuole un piccolo sforzo.

Toro. Mercoledì e giovedi giornate in cui devi cercare di risolvere un piccolo problema personale. Bel recupero nel fine settimana. Buone opportunità all’orizzonte. Hai un piccolo investimento investimento o un affare in ballo, potrà avere successo. Chiamata in arrivo per altri.

Gemelli. Questa parte centrale della settimana è interessante ma vivi comunque forti dubbi, specie se hai un’attività in proprio. Sono giornate di forte tensione, non si riesce a trovare l’accordo. 48 ore interessanti sabato e domenica, perplessità anche in amore.

Cancro. Una attività in proprio deve rispondere pienamente delle sua azioni nell’ambito del lavoro, sia molto sconfortato e addirittura agitato. Per cui mercoledì e giovedì sono giornate pesanti. Ci vuole prudenza nei rapporti con gli altri.

Leone. Sono due giornate di tensioni le prossime. La Luna tocca il settore del lontano: non escluso che siano persone o che tu debba viaggiare per incontrarle o per viaggi importanti per il tuo futuro. Chi vuole iniziare le proprie attività deve fare scelte importanti entro maggio.

Vergine. Mi sembri più sollevato, saranno giornate forti. Fine settimana sarà importante, vedrai meno delle persone importanti per impegni di questione pratico.

Oroscopo Paolo Fox 29 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questa parte centrale della settimana invita a darsi da fare sotto il profilo economico. Potresti pensare di avere sbagliato qualcosa. Sabato ci sarà un recupero un po’ di protezione in più per quanto riguarda la forma fisica.

Scorpione. Devi concludere un accordi di lavoro, idee giuste e potresti fare centro! Superare i mille ostacoli il vero consiglio. Hai le intuizioni giuste ma gli altri non le approvano! L’ambiente sembra essere contro di te, attenzione anche in famiglia!

Sagittario. Hai bisogno di liberà e spesso anche solo di poter osservare un orizzonte liberi può suscitare in te emozioni molto belle. Il contatto con la natura è importante ma anche il contatto con le persone che sono attorno.

Capricorno. Avete buone stelle, ma occhio al piccolo smarrimento. Io do comunque una valutazione positiva a questo mercoledì. La Luna è dissonante, nessun problema riguardo l’amore o ambizioni.

Acquario. La cosa più importante che devi fare ora è ritrovare una buona energia psicofisica. Gli ultimi tempi sono stati pesanti un po’ per tutto. Mercoledì va meglio mentre giovedì ci sarà un calo. Riuscirai a trovare buone soluzioni.

Pesci. I prossimi tre giorni sono di grande soddisfazione. Chi deve superare una prova o un esame sarà contento dei risultati. Buona fortuna i questi giorni in vista di un fine settimana che porta un po’ di tranquillità.