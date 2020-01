Notizie Lazio, infortunio Correa: ecco quanto rischia l’argentino

Ultime Lazio: Correa rischia uno stop lunghissimo. Brutta tegola per Simone Inzaghi dopo il pareggio nel derby.

La squadra biancoceleste prepara il match contro la Spal di domenica prossima. Gestione delle energie per Inzaghi alla prima seduta settimanale: non si sono visti in campo Milinkovic, Patric, Radu, Adekanye e Luis Alberto. Hanno lavorato tutti nell’area tecnica all’interno del centro sportivo, ma non sono in dubbio verso il prossimo impegno.

A preoccupare sono invece le condizioni di Correa, che tra stasera e domani verrà sottoposto a esami strumentali. Il rischio di una lesione muscolare al polpaccio c’è, nel caso il Tucu starebbe fuori per almeno 20 giorni. Tutto dipenderà però dall’esito degli esami.

Ultime Lazio: il report dall’allenamento

Intanto la squadra ha svolto oggi un allenamento pomeridiano. Il gruppo si è ritrovato presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00.

Archiviato il derby, i calciatori che sono stati coinvolti nel match di domenica scorsa hanno svolto una seduta di scarico, mentre il resto della rosa ha svolto lavoro completo, incentrato sul possesso palla. La seduta è terminata con una partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista una doppia seduta.