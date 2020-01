Notizie Inter, squalifica per Lautaro Martinez: rischia la stangata

C’è il rischio che quei secondi di rabbia contro il Cagliari possano costare caro al bomber del’Inter, già espulso dal terreno di gioco: secondo le ultime, rischia una lunga squalifica.

Ultime Inter, lungo stop per Lautaro Martinez

Gli infortuni non c’entrano nulla, ma anche questa potrebbe essere una brutta tegola per mister Conte. Durante l’ultimo Inter-Cagliari, l’argentino è stato espulso per qualche parola rivolta verso all’arbitro Manganiello che lo aveva anticipatamente ammonito. Il gesto potrebbe costargli caro, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport: sembra infatti che oltre a saltare la prossima gara contro l’Udinese, potrebbe essere costretto a guardare dalla tv il derby contro il Milan e la trasferta all’Olimpico contro la Lazio, un vero e proprio scontro diretto, per scudetto o Champions forse lo capiremo tra qualche settimana. Intanto è sicuro che giocherà a questo punto titolare domani sera contro la Fiorentina in Coppa Italia.

Ultimissime Inter, solo multa per Antonio Conte

Neanche il mister è riuscito a tenere sempre la calma durante il pareggio di San Siro, che tuttavia dopo la sconfitta della Juventus a Napoli, ha finito col significare un punto guadagnato. In attesa del giudice sportivo, la sensazione è che Antonio Conte se la caverà con un’ammenda: ragion per cui sarà regolarmente in panchina contro l’Udinese, alla ricerca della cura contro questa pareggite di gennaio.