Notizie Inter, Lukaku: “Potevo andare alla Juventus ma ho scelto Milano”

Notizie Inter, Lukaku a Sky Sport UK

Notizie Inter Lukaku | “Sapevo da tempo che sarei partito e che sarei potuto andare sia a Torino alla Juventus che qui a Milano. Ma io volevo venire all’Inter, e quando il mio agente me lo ha detto ho esultato”. Così l’attaccante neroazzurro Romelu Lukaku nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sky Sports UK. La riporta nei dettagli un’agenzia di stampa battuta in serata da La Presse. “Sono contento soprattutto di come stanno andando le cose. Molto bene, devo soltanto continuare a lavorare giorno dopo giorno e spero di vincere altri titoli”, ha aggiunto il bomber belga.

Ultime Inter, le parole del bomber

“Vedo tutti entusiasti attorno a noi. Però nello spogliatoio siamo molto concentrati. Ed è una buona cosa – dichiara ancora Lukaku a Sky Sports Uk – ricordo i primi allenamenti, non ero abituato a questi livelli di intensità. Si dice che la Premier League sia un campionato fisico, ma nessuno si allena così duramente come in Italia”. Il centravanti del club di Steven Zhang parla poi di Antonio Conte sottolineando che “è un allenatore che ti dice le cose in faccia. Contro lo Slavia Praga ad esempio ho giocato malissimo, e alla fine della partita me l’ha detto davanti a tutta la squadra. Non mi era mai capitata una cosa del genere. La gara successiva è stata il derby di Milano, una delle mie migliori partite finora. Il suo schiaffo mi ha aiutato molto”.