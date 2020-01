Notizie Inter, Eriksen si presenta: “Ecco perchè ho scelto Conte”

Ultime Inter | Christian Eriksen, nuoco centrocampista dell’Inter, ha parlato del suo nuovo club nel corso di un’intervista concessa a InterTV:

“Non vedevo l’ora di giocare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo calciatore dell’Inter. Sono molto emozionato e desidero farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo”.

Eriksen ha parlato anche dei suoi numeri e della stagione in Premier:

“Le mie statistiche? Sinceramente non sono uno che tiene tantissimo ai numeri ma so che piacciono alla gente e testimoniano che ho fatto molto bene in Inghilterra. Ora è arrivato il momento di intraprendere una nuova sfida, sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter, che è un Club fantastico”.

Il centrocampista ex Tottenham ha poi spiegato il motivo della sua scelta e la voglia di allenarsi con Antonio Conte nella sua nuova avventura in Italia: