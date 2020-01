Notizie Cagliari, infortunio Pavoletti: “Il ginocchio sta bene”

Ultime Cagliari | Leoanrdo Pavoletti è pronto a tornare dall’infortunio. L’attaccante sei dari si è infortunato alla prima giornata di campionato, ora dopo tanti mesi di stop si prepara al rientro in campo.

Il calciatore ha parlato nel corso dell’International Job Meeting:

“Il ginocchio ora funziona: un mesetto, forse un mesetto e mezzo, poi dovrei essere con la squadra. Sono orgoglioso di poter rientrare, vedo la luce in fondo al tunnel“.

Ultime Cagliari, Pavoletti sulla squadra

L’ex Napoli ha parlato anche del momento della sua squadra e del nuovo capitano:

“Un piccolo calo lo abbiamo avuto, capita in ogni stagione, ci sono momenti di forma e di meno forma. Lo abbiamo avuto a fine anno purtroppo, ma sono sicuro, vedendo anche la squadra come si allena, che abbiamo ripreso la marcia giusta.

Radja Nainggolan è il nostro campione, ma è il più umile e quello che ci tiene di più a Cagliari. È tutto l’insieme che sta funzionando, ci godiamo quest’anno che si prospetta ancora più interessante. Il suo gol all’Inter di domenica? Credo che abbia avuto grande soddisfazione, anche se so che è legato a tanti compagni dell’Inter, che è proprietaria del suo cartellino. Però quando giochi in campo giochi per una squadra e non per due, quindi ha fatto il suo lavoro alla grande».