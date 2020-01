Morte Kobe Bryant, l’omaggio di San Siro al campione NBA

Morte Kobe Bryant, l’omaggio di San Siro

Morte Kobe Bryant San Siro | Poco prima della partita valida per i quarti di Coppa Italia tra Milan e Torino allo stadio San Siro di Milano c’è stato un commovente tributo al campione dell’NBA Kobe Bryant e alla figlia Gianina Maria scomparsi domenica in un incidente in elicottero. La star del basket NBA, ricorda l’agenzia di stampa La Presse era un grande tifoso rossonero. Il Milan e il Torino sono scese in campo con il lutto al braccio mentre sul maxi schermo dello stadio Giuseppe Meazza sono state proiettate una serie di foto e di immagini del popolare “Black Mamba“, a cui il pubblico ha risposto con un fragoroso applauso. Sugli account social del club rossonero è stato anche lanciato l’hashtag #semprekobe seguito dalle immortali note della canzone “Who wants to live forever” dei Queen.

Notizie Milan, lo stop al minuto 24

Un altro momento molto commovente della serata si è avuto quando al 24′ minuto del primo tempo della gare tutto il pubblico di San Siro, spontaneamente, ha iniziato un lungo applauso in memoria di Kobe e Gianina Maria Bryant. Il 24, ricordiamo, era il numero di maglia dell’asso del basket americano. Da segnalare che sugli spalti sono apparsi diversi striscioni dedicati al campione e sugli spalti di San Siro sono comparse diverse maglie dei Los Angeles Lakers, la squadra del “Mamba” con il numero dell’indimenticabile campione.