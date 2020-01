Milan-Torino, Pioli a Rai Sport: “In Semifinale con la convinzione giusta”

Milan-Torino, Pioli a Rai Sport

Milan-Torino Pioli | Al termine del match di San Siro, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Milan, le parole del tecnico

Gioco “Il Milan ha giocato bene, non meritavamo di essere in svantaggio. Però ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo passato un turno difficile ma meritatamente”.

Rebic “Ha fatto un’ottima prestazione sa strappare sa allungare, sicuramente un giocatore ritrovato”.

Calhanoglu “Ho tanto giocatori disponibili importante è che siano a disposizione della squadra”

Concessioni “Stasera abbiamo concesso il minimo indispensabile, ci siamo fatti sorprendere dagli inserimenti. Abbiamo lasciato spazi agli avversari. Sono contento della prestazione sia per la qualità che per la quantità. Stasera abbiamo creato tante occasioni da gol”.

Rosa “Abbiamo tanti giocatori in rosa che mi danno grandi soluzioni in rosa, siamo una squadra che ora tira tantissimo in porta. Con qualche disattenzione in meno possiamo essere ancora più efficace”.

Piatek “Credo in tutti i giocatori che stanno lavorando bene. Ci sta un momento di calo per tutti il campionato è ancora lungo. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante ma ora ci aspetta la Juventus. Approdiamo al turno con la convinzione necessaria. Rimaniamo concentrati e pensiamo una partita alla volta”.