Milan-Torino, le formazioni ufficiali

Milan Torino formazioni ufficiali | Milan e Torino si affrontano tra pochi minuti in Coppa Italia per i quarti di finale. Quelli di questa sera sarà la 171° sfida ufficiale tra le due squadre, la 23° in assoluto in Coppa Italia, l’undicesima a San Siro nella competizione nazionale. Come riporta l’agenzia di stampa AGi i granata sono in vantaggio nel conto totale delle gare del secondo trofeo nazionale ma a Milano in Coppa Italia la squadra allenata da Walter Mazzarri ha vinto solo 2 volte, perdendo 5 partite e pareggiando in 3 occasioni. Proprio in Coppa, sottolinea AGI, risale l’ultima sconfitta per i rossoneri contro i granata in casa. Era la stagione 2000-2001 e i piemontesi si imposero per 1-0 a San Siro. Esatamente venti anni dopo, nello stesso trofeo, il Torino proverà a cancellare l’umiliante 7-0 patito nell’ultima giornata contro l’Atalanta, mentre il Milan affronterà la partita sulle ali dell’entusiasmo e dei 5 risultati utili consecutivi con cui ha aperto il 2020.

Le scelte dei tecnici

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. A disposizione. Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Singo, Laxalt, Adopo, Millico. Allenatore: Mazzarri.



Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. A disposizione: Begovic, Donnarumma , Kjaer, Gabbia, Kessie, Paquetà, Bonaventura, Suso, Ibrahimovic, Leao. Allenatore: Pioli.