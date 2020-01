Tweet on Twitter

Share on Facebook

Milan-Torino, lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant | La tragica scomparsa di Kobe Bryant ha sconvolto l’intero mondo dello sport. Il campione americano, cresciuto in Italia, era molto legato al nostro Paese e allo sport italiano. Tifosissimo del Milan, ha lasciato un solco anche nella dirigenza rossonera che ha chiesto alla Lega Calcio di disputare la gara di Coppa Italia, in programma stasera, contro il Torino con il lutto al braccio.

Coppa Italia, Milan-Torino: ok della Lega per il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant

Dopo l’iniziale tentennamento della Lega Calcio, il Milan ha ottenuto le conferme necessarie a scendere in campo con la fascia nera sul braccio per ricordare un grande campione di sport. Inoltre sarà osservato anche un minuto di silenzio prima dell’inizio della partita con San Siro che commemorerà il gigante americano.

Il Milan conferma l’iniziativa attraverso un comunicato ufficiale

La notizia, dunque, è stata resa nota dall’account Twitter ufficiale della società rossonera: “In accordo con la Serie A, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio“.