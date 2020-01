Mercato Juventus, Pjaca-Cagliari può sfumare: brusca frenata

Mercato Juventus: Pjaca lontano dal Cagliari, c’è distanza

Mercato Juventus Pjaca | Una sessione invernale davvero molto intensa per la Juventus, soprattutto per quanto riguarda le possibili cessioni. Nella rosa bianconera ci sono diversi giocatori considerati come degli esuberi, e tra questi c’è anche Marko Pjaca. L’attaccante croato difficilmente troverà minutaggio in questa stagione, e adesso i bianconeri stanno cercando una giusta sistemazione per il proprio giocatore.

Nelle ultime settimane ci sono stati molti contatti con il Cagliari, squadra parecchio interessata e che sembrava vicino all’acquisto. Ora però si è registrata una brusca frenata nella trattativa, e per adesso pare si stia avvicinando la fumata nera. L’operazione sta per sfumare in via definitiva, così come riportato da cm.com.

Notizie Juventus: il punto sui partenti

Pjaca con molte probabilità lascerà la Juventus, ma non lo farà in direzione Cagliari: per il croato si aspettano eventuali offerte concrete. Situazione in stallo anche per quanto riguarda De Sciglio. Il terzino doveva andare al PSG in uno scambio con Kurzawa, ma a quanto pare anche in questo caso la trattativa è sfumata per diverse complicazioni. Molto più sicura invece la partenza per Emre Can: il tedesco è vicinissimo al Borussia Dortmund, si aspettano soltanto gli ultimi dettagli.