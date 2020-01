Fiorentina, Castrovilli verso il recupero: salta Inter e Juventus

Fiorentina, Castrovilli corre verso il recupero | Tanta apprensione durante il match contro il Genoa per i tifosi presenti allo stadio e non solo per il lieve malore occorso a Gaetano Castrovilli sabato scorso durante l’ultimo match dei viola. Il centrocampista della Fiorentina è stato immediatamente trasportato in ospedale per accertamenti sulle condizioni fisiche e dopo 48 ore è tornato a casa in netta ripresa.

Fiorentina, Castrovilli out con Inter e Juventus: punta l’Atalanta

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è altamente improbabile che possa scendere in campo contro l’Inter nel match di Coppa Italia di domani. Così come contro la Juventus domenica pomeriggio. Oggi torna al Centro Sportivo per ricominciare ad allenarsi con la squadra ma le condizioni sono comunque da valutare.

L’obiettivo è quello di recuperare il giocatore senza forzare i tempi. Si punta alla delicata sfida di sabato 8 febbraio, contro l’Atalanta nell’anticipo della 23esima giornata.

Castrovilli, famiglia e fidanzata in apprensione per due giorni

La Nazione fa il punto sulle condizioni di Gaetano Castrovilli e sulle 48 ore trascorse in ospedale sotto osservazione.

“La fidanzata Rachele gli è sempre stato accanto. Verso le 16 c’è stata la visita del medico sociale della Fiorentina, Luca Pengue che ha consigliato al calciatore di evitare le telecamere. Chi tuttavia ha passato la giornata con lui racconta di un Gaetano sereno e felice come non mai di riabbracciare fidanzata e famiglia. Castrovilli ha abbandonato Careggi con un giorno di ritardo a causa di un esame di routine che è stato obbligato ad eseguire solo ieri, in virtù di tempistiche prestabilite”.