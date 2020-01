Coppa Italia, Milan-Torino 2-2: LIVE. Si va ai tempi supplementari

Coppa Italia, Milan-Torino Risultato e cronaca

Milan-Torino Risultato Coppa Italia | Milan e Torino terminano sull’2-2 i tempi regolamentari della gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020. Le reti al 12′ di Bonaventura. L’esterno offensivo Ante Rebic serve un pallone nell’area piccola al centrocampista rossonero che non deve far altro che spingere in porta il pallone. Al 35′ la squadra di Mazzarri arriva al pari. Bremer riceve un bellissimo passaggio in area e tenendo il pallone basso insacca all’angolino di sinistra. Al 71′ Toro clamorosamente in vantaggio. E’ sempre Bremer, eroe di serata, a mettere la palla in rete. Il difensore granata segna da una posizione complicata svettando per impattare il cross e colpendo di testa con potenza vicino al palo destro.

Il tabellino del match

Marcatori: 12′ Bonaventura, 34′ Bremer, 71′ Bremer; 90′ Calhanoglu

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek (65′ Ibrahimovic). A disposizione Begovic, Donnarumma, Gabbia, Calabria, Kessie, Paquetá, Suso, Calhanoglu, Piatek. Allenatore: Pioli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. A disposizione Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Millico, Djidji, Adopo, Laxalt. Allenatore: Mazzarri.

Ammoniti: Rebic, Izzo