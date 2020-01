Calciomercato SPAL: scambio Cerri-Paloschi con il Cagliari

Calciomercato SPAL, idea Cerri per l’attacco: Paloschi finirebbe al Cagliari

Calciomercato SPAL – Cerri-Paloschi | Scambio di cartellini in Serie A. La SPAL cerca una punta di peso, che possa dare una variante dalle stesse caratteristiche di Andrea Petagna, al tecnico Leonardo Semplici. Al margine dell’ultima sconfitta, il tecnico aveva ‘denunciato’ la scarsa capacità di trovare la rete da parte dei suoi ed è per questo che il club di Ferrara sta cercando nuovi innesti per quel che riguarda il reparto offensivo. Il calciatore ex Atalanta è finito nel mirino del Napoli, che starebbe facendo sul serio per acquistare il centravanti sin da gennaio. E’ per questo che il presidente della SPAL, Walter Mattioli, vorrà mettere a segno un affare importante: si tratta dell’attaccante del Cagliari, Alberto Cerri.

Ultime SPAL, scambio Cerri-Paloschi: i dettagli

Stando a quanto rivelato dagli uomini di mercato di Sky Sport, il colpo a sorpresa per la Serie A potrebbe arrivare per due club: Cagliari e SPAL. Le due compagini potranno essere pronte a scambiarsi i cartellini di Alberto Paloschi e Alberto Cerri. I due cercano spazio ed è possibile che possano trovarlo altrove, magari proprio con le rispettive maglie diverse. Stando alle voci venute fuori proprio nel corso della serata, le parti potrebbero incontrarsi nelle prossime giornate per risolvere le questioni legate allo scarso minutaggio dei due giocatori. I due sono infatti considerati esuberi dai proprio tecnici e saranno pronti ad una nuova esperienza.