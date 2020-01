Calciomercato Roma, Pedro idea concreta: gradimento dello spagnolo

Calciomercato Roma: Pedro gradirebbe la pista giallorossa

Calcio Mercato Roma Pedro | La Roma è ancora alla ricerca di qualche innesto, e questi ultimi giorni di mercato potrebbero essere molto utili a Petrachi, che intanto sta lavorando su diversi profili. Nelle ultime ore sono arrivate diverse indiscrezioni da Sky Sport, riguardanti un certo interessamento per Pedro. L’esterno spagnolo attualmente milita nel Chelsea, e sembrerebbe apprezzare la pista giallorossa.

La trattativa per ora è solo un’ipotesi, ma non è affatto da escludere un’eventuale operazione last minute. Ad oggi ai Blues, l’ex Barcellona non sta trovano tantissimo spazio, e la sua enorme esperienza darebbe non poche garanzie al tecnico Fonseca.

Roma-Pedro: ecco l’ostacolo

Pedro è un giocatore che piace non poco alla Roma, ma allo stesso tempo l’affare è molto difficile da portare a termine. L’ostacolo maggiore è l’infortunio di Pulisic nelle file del Chelsea. Il giocatore statunitense è attualmente fermo ai box, e i Blues vorrebbero valutare prima le sue condizioni e i tempi di recupero prima di lasciar partire Pedro eventualmente. Per ora quindi non si possono fare pronostici, ma la sensazione è che la Roma continuerà a seguire questa pista. Intanto la squadra capitolina ha chiuso per un altro innesto offensivo, Carles Perez, il quale raggiungerà presto i suoi nuovi compagni.