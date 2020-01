Calciomercato Roma, piace Pedro | Il reparto offensivo è il punto da rinforzare per la Roma di Fonseca e Petrachi che cercano il nome giusto per sopperire alle varie assenze. In attesa dell’arrivo Carles Perez dal Barcellona, si valuta un altro profilo, ex Barcellona, oggi al Chelsea: Pedro.

Calciomercato Roma, Pedro il nome nuovo per l’attacco

Gli ultimi giorni di mercato sono sempre quelli più caldi per il mercato in entrata e in uscita. Per la Roma aumentano le possibilità di qualche acquisto ma aumentano anche i nomi in orbita giallorossa. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Pedro, attaccante del Chelsea in scadenza a giugno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi sono sulle tracce di Pedro in attesa che la trattativa per Perez si sblocchi. Petrachi studia la giusta mossa per gli altri esterni in aiuto alla causa giallorossa. L’arrivo di Pedro non escluderebbe comunque l’arrivo di Perez nella Capitale. Petrachi ha aperto i contatti con i Blues per capire se è possibile procedere con le trattative.

Roma, El Shaarawy si propone

Potrebbe durare solo sei mesi l’avventura di Stephan El Shaarawy in terra cinese italo-egiziano, secondo quanto riferisce Sky Sport, avrebbe nostalgia di casa e quindi aperto al ritorno in Italia. Ancora alla Roma. Petrachi cerca un esterno per completare la rosa di Fonseca dopo il brutto stop di Zaniolo e sta valutando anche il ritorno del Faraone. Non c’è ancora una vera e propria trattativa in corso ma solo sondaggi.