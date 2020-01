Calciomercato Roma: Florenzi ad un passo dal Valencia

Calciomercato Roma: Florenzi vicinissimo all’addio

Ultime AS Roma: Florenzi pronto ad andar via. Come riportato da Sky Sport, il divorzio del capitano dalla sua Roma può essere solo a titolo definitivo.

Una decisione dura e difficile da accettare sia per la Roma che per lo stesso Alessandro Florenzi, ma la cessione del capitano giallorosso non è più così lontana. Le opache prestazioni dell’ultimo periodo, ma anche le questioni tecniche che lo hanno relegato in questa stagione in panchina, hanno segnato il futuro del terzino destro che lascerà la corsia che da anni era di sua competenza. Il suo agente Lucci, la Roma e il Valencia continuano a trattare ma il nodo da sciogliere rimane la formula.

Ultime Roma: l’offerta dalla Spagna

Il club spagnolo vorrebbe il prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione Champions.

Non un traguardo impossibile da raggiungere per i prossimi avversari dell’Atalanta in Champions che in questo momento sono 7° a -2 dal quarto posto.

Tuttavia in Italia la Roma e lo stesso Florenzi vorrebbero una cessione a titolo definitivo o che l’obbligo di riscatto sia certo. Si continua a trattare, ma la cessione sembra sempre più vicina. In questo modo il capitano non rischierebbe di dover tornare di nuovo indietro a fine stagione.