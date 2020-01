Calciomercato Roma: Amrabat il nome nuovo

Calciomercato Roma: Amrabat possibile sorpresa

Ultime As Roma: anche Petrachi si inserisce nella corsa ad Amrabat dell’Hellas Verona. Come riportato da Rai Sport, il centrocampista è da tempo nel mirino del Napoli, ma su di lui lavora anche la Fiorentina che sta provando a portarlo a Firenze in questo mercato di gennaio o al massimo bloccarlo per l’estate.

Ad oggi il club viola resta in corsa su Amrabat, ma c’è da registrare anche l’interesse della Roma.

Ora toccherà al Verona decidere se cederlo a gennaio, a giugno, o definire ora la cessione in vista dell’estate avendo già perso Rrahmani e forse anche Kumbulla su cui è forte sempre il Napoli.

Il centrocampista marocchino è una delle rivelazioni del campionato e se il suo rendimento fosse ancora questo altre big potrebbero bussare alla porta dei veneti. Il calciatore, infatti, piaceva da tempo anche all’Inter.

Ultime Verona: Amrabat aspetta i nerazzurri?

Il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona, ma il giocatore non ha accettato la prima offerta. Giuntoli, ha provato a convincere il calciatore e a superare la folta concorrenza con un rilancio ulteriore. Offerta da 2 milioni annui per 5 anni, senza l’inserimento di una clausola rescissoria “bassa” come richiesto dall’entourage del centrocampista del Verona che aspetta ancora i nerazzurri ma il centrocampista sembra avere le idee chiare.