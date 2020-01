Calciomercato PSG, l’agente di Thiago Silva: “Senza offerte dovremo decidere…”

Ultime Milan, Thiago Silva può tornare? Sarebbe un sogno per molti tifosi rossoneri ma al momento il brasiliano sembra avere altri problemi.

Il suo futuro a Parigi sembra in bilico. Non è sicura la permanenza in casa Paris Saint-Germain per Thiago Silva. Dalle colonne di France Football, il suo agente, Paulo Tonietto, ha mandato un messaggio chiaro al club transalpino:

“Il PSG non si è ancora fatto vivo. Thiago ha voglia di rimanere, ma ci sono dei limiti e se il club non si muoverà dovremo prendere una decisione. Non possiamo aspettare all’infinito. Leonardo è un amico, ma non ho voglia di mendicare un incontro”.

Ultime Milan: perchè non Thiago Silva?

Il contratto dell’ex Milan è in scadenza a fine stagione e potrebbe accasarsi in qualsiasi club firmando un nuovo accordo già a febbraio. Chissà che il “richiamo” del club milanese, al quale il calciatore è rimasto molto legato. La sua età, 35 anni, di sicuro sarebbe un problema per Elliott che vorrebbe abbassare l’età media ma così come con Ibra, per l’ex capitano rossonero potrebbe arrivare un’eccezione. Maldini e Boban aspettano le mosse dell’ex Leonardo. Colui che ha portato Thiago Silva a Milano prima (come consigliere) e a Parigi poi.