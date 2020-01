Calciomercato Napoli, Younes non vuole andare in prestito | Con la definizione dell’affare Politano, il Napoli chiude definitivamente le strade ad Amin Younes. Il calciatore tedesco ha trovato pochissimo spazio finora in stagione (solo con Ancelotti) e per lui si sta cercando una nuova sistemazione ma da parte sua c’è reticenza nell’accettare offerte di prestito.

Calciomercato Napoli, Younes dice di no a tutte le offerte italiane

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, il laterale tedesco-libanese accetterebbe di lasciare Napoli e trasferirsi altrove ma solo con una cessione a titolo definitivo.

“Niente Torino, Genoa e soprattutto Sampdoria, il club maggiormente interessato a lui. Younes per il momento ha rifiutato tutte le opzioni italiane e soprattutto il prestito. Vuole andare via a titolo definitivo: l’ultima opportunità sembra essere il Mainz. Trattativa del tutto slegata all’interesse del Napoli per Mateta“.

Napoli, c’è Politano: ad ore la firma e l’ufficialità

Matteo Politano ormai è un nuovo calciatore del Napoli. Ieri a Villa Stuart, ha svolto le rituali visite mediche, già svolte la settimana scorsa per accordarsi con la Roma, prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà al Napoli per le prossime stagioni. Non è ancora ufficiale il suo acquisto ma si attende ad ore il consueto tweet di Aurelio De Laurentiis prima di dare il via alla sua nuova avventura.