Calciomercato Napoli: colpo Petagna, accordo totale

Calciomercato Napoli: Petagna accordo totale, il calciatore convince la SPAL

Calcio Mercato Napoli Petagna | Il Napoli lavora già alla prossima stagione. La società di Aurelio De Laurentiis è quella più attiva sul mercato di gennaio. Chiusi Demme e Lobotka, è ad un passo Ricardo Rodriguez dal Milan. Per giugno è ufficiale Rrahmani e sono vicini all’ufficializzazione anche Kumbulla e Petagna. Tanti rinforzi per quel che sarà un futuro con Gennaro Gattuso molto probabilmente. L’allenatore ha spinto per chiudere con l’attaccante della SPAL. Come riportato da CalcioNapoli24, c’è l’accordo tra Petagna e il Napoli a 1.8 milioni a stagione. Giuntoli ha parlato di occasioni, ma l’arrivo immediato di Petagna potrebbe significare una partenza di Llorente. Intanto il calciatore ha convinto la SPAL a lasciarlo partire per giugno, facendo con il suo agente pressing alla società. Dalla prossima stagione vestirà la maglia del Napoli.

Ultime mercato Napoli: Petagna distanza minima con la SPAL, è fatta

Tra il Napoli e Petagna ormai ci siamo, accordo quasi raggiunto tra i due club, la distanza è minima di 1 milione e salvo clamorosi colpi di scena dalla prossima stagione il giovane attaccante vestirà la maglia azzurra. Come riportato da Sky Sport gli azzurri hanno accontentato le richieste della SPAL. In giornata ulteriori contatti tra le parti per mettere nero su bianco il prima possibile in vista dei prossimi giorni.