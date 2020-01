Calciomercato Napoli, sì del Milan al prestito di Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez al Napoli? Secondo Sportitalia l’operazione è sempre più possibile, visto che il Milan ha aperto alle richieste del calciatore e degli azzurri.

Calcio mercato Napoli, blitz per Rodriguez

Il Napoli si sta muovendo con forza e si è deciso a forzare i tempi per colmare il vuoto lasciato sulla fascia mancina da Faouzi Ghoulam, ormai da tempo bloccato da problemi fisici e diventato il fantasma di quel terzino desiderato da mezza Europa fino a 2 anni fa. Ricardo Rodriguez piace molto a Gattuso (che l’ha già allenato per 18 mesi quando sedeva sulla panchina rossonera) e per questo l’operazione potrebbe concludersi davvero in tempi rapidi, con il Milan che sembra essersi deciso ad accettare di cederlo in prestito con diritto di riscatto (già fissato ad 8 milioni di euro) e non con obbligo dopo aver, per tutto il mese di gennaio, preteso la cessione a titolo definitivo del laterale elvetico. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori contatti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza rossonera, limare gli ultimi dettagli.

Ultime mercato Napoli, battuti i terzini greci

Sponda Napoli, si tratta dell’ipotesi che coniuga tasca e profili tecnici. Sebbene il greco Tsimikas fosse il preferito, la valutazione che ne ha fatto l’Olympiakos (20 milioni di euro) ha fatto tentannare Giuntoli. L’altro greco Koutris, sebbene più vecchio e quindi meno caro, non convinceva del tutto gli azzurri dal punto di vista tecnico.