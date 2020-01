Calciomercato Napoli, Llorente può andare al Parma | Dopo l’infortunio di Roberto Inglese e le non perfette condizioni dell’intero reparto offensivo, il Parma si sta guardando intorno per cercare una punta in grado di garantire gol e garanzie fisiche. Il direttore sportivo Faggiano, nelle ultime ore, sta tentando un approccio con il Napoli per Fernando Llorente.

Calciomercato Napoli, Llorente può salutare: sue tracce c’è il Parma

Stando a quanto afferma Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, lo spagnolo piace tanto al club gialloblù che nelle ultime ore potrebbe affondare il colpo. Llorente interessa anche in Premier League, in particolare al Tottenham di Josè Mourinho, squadra in cui ha militato fino alla scorsa stagione. Non sarà facile, però, per il Napoli privarsi del numero 9. Andrà via solo nel caso in cui arriverà un altro attaccante.

Napoli, Petagna o Pinamonti

Il club di De Laurentiis starebbe pensando di rinforzare il reparto offensivo con un attaccante molto giovane e starebbe valutando due profili: Andrea Petagna e Andrea Pinamonti.

Sportitalia, rilascia aggiornamenti anche su queste due probabili trattattive: “La valutazione della SPAL è appena sotto i 20 milioni, circa 18 con pagamento dilazionato in due o tre tranche. Per Pinamonti il Napoli ha offerto 4 anni e mezzo di contratto. E’ la possibile soluzione se la SPAL non apre per Petagna. Gli azzurri pagherebberoi 18 milioni di obbligo del Genoa”.