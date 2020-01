Calciomercato Milan, rilancio del Tottenham per Piatek: i dettagli

Il Tottenham non molla la presa e pensa ad un modo per convincere il Milan ad accettare di lasciar partire Piatek: il Diavolo dal canto suo deve fare dei conti ed evitare ad ogni costo una minusvalenza per quanto riguarda il polacco.

Calcio mercato Milan, nuova offerta del Tottenham

Servono almeno 30 milioni, o poco più: al di sotto di queste cifre è impensabile scendere quando a casa Milan si ragiona di una cessione del cartellino del bomber polacco. Finora le offerte arrivate non convincono a pieno la dirigenza: l’ultima è quella del Tottenham, come rivelato da Sky Sport. Il club inglese propone 18 milioni per il prestito del calciatore fino a giugno 2022, più un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Una soluzione questa che però Maldini e Boban non gradiscono, memori del caso Higuain: la risposta è stata va bene il prestito a 18 milioni, ma che fra 18 mesi il riscatto sia obbligatorio. Se infatti non dovesse arrivare, la società rossonera si troverebbe punto e a capo, con il rischio di vedere depauperato il proprio investimento ed i paletti del fair play finanziario che potrebbero farsi più stretti.

La stagione di Piatek

Cominciata senza particolari sussulti, l’annata del bomber polacco ha subito un’inevitabile sterzata dall’arrivo di Ibrahimovic. Solo 55 minuti alla prima del 2020 contro la Sampdoria, poi sempre panchina. Fino a quel momento, in 17 presenze, aveva comunque segnato soltanto 4 gol.