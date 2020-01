Calciomercato Milan, Piatek bocciato dai tifosi: San Siro lo fischia, partenza vicina

Calciomercato Milan: Piatek convince poco, partenza vicina

Calcio Mercato Milan Piatek | Una partita molto intensa quella di San Siro tra Milan e Piatek, ma che può diventare l’ennesima sentenza per Piatek. Il polacco anche stasera ha inciso e convinto poco, e per l’ennesima volta la sua prestazione non è stata apprezzata dai tifosi rossoneri. Uscita dal campo, soliti fischi, e l’ingresso di Ibrahimovic. Solito copione ormai, per l’ex Genoa che adesso è stato bocciato definitivamente dal suo pubblico.

Il futuro di Piatek sembra essere sempre più lontano da Milano, e nelle ultime ore pare che il Tottenham stia insistendo non poco per averlo. La partenza adesso è quasi scontata, tifosi e Pioli non ne possono più. Questo quanto riportato da cm.it.

News Milan: Piatek via, derby di Londra?

Il futuro di Piatek è ormai scritto, e adesso non si aspetta altro di sapere dove sarà diretto il giovane attaccante polacco. L’interesse del Tottenham è sempre più concreto, e negli ultimi giorni il corteggiamento Spurs ha senz’altro fatto vacillare non poco giocatore e dirigenza rossonera. Occhio però anche alle avance di un’altra londinese: il Chelsea. La squadra di Lampard vorrebbe anticipare i cugini e sostituire la partenza di Giroud, questa la strategia di mercato.