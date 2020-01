Calciomercato Inter, Sanchez verso il ritorno al Manchester United | Era cominciata benissimo la seconda esperienza italiana di Alexis Sanchez. All’Inter si era ben integrato con il gruppo e godeva della piena fiducia di Antonio Conte. Poi lo stop lungo mesi e l’affiatamento incredibile tra Lukaku e Lautaro hanno chiuso un po’ le strade del cileno in nerazzurro. L’Inter però vorrebbe trattenerlo anche per la prossima stagione ma dall’Inghilterra arrivano notizie poco confortanti in tal senso: il Manchester United vuole riprendersi Sanchez e toglierlo dal calciomercato.

Calciomercato Inter, lo United vuole tenersi stretto Sanchez

La notizia arriva dal Daily Star, secondo cui “Il Manchester United ha deciso di dare al giocatore un’altra possibilità di mettersi alla prova a Old Trafford”. Lo United non permetterà al cileno di allontanrsi da Manchester: “Ed Woodward ha detto a Sanchez e ai suoi agenti che non gli sarà permesso di restare in via definitiva all’Inter o di andare in un altro club. Al contrario, l’ala parteciperà al tour pre-campionato dello United con l’obiettivo di reintegrarsi nella squadra di Ole Gunnar Solskjaer“.

Sanchez cosa vuole?

Secondo le notizie diffuse dal Daily Star, però, Sanchez vuole rimanere in Serie A, ma lo United sa che potrebbe essere difficile trovare un acquirente permanente per Sanchez e vuole correre il rischio di vedere se riuscirà a sfondare a Old Trafford una volta per tutte.